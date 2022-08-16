جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقِد مساء الثلاثاء بالمقر الفرعي للهيئة العليا للانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.


وأكد بو عسكر أن الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلان الهيئة عن النتيجة النهائية للاستفتاء، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية.