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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، قبول نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي عُرِض على الاستفتاء داخل الدولة وخارجها في 25 يوليو الماضي، ودخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، وذلك بعد حصوله على موافقة الأغلبية من مجموع الأصوات المشاركة في الاستفتاء بنسبة 94.6%.