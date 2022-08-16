اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ591 مليون حالة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:14 ص
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ591 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 591 مليونا و192 ألفا و492 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و437 ألفا و953 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر مليون و37 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ681 ألفا و557 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و98 وفاة.

 


جونز هوبكنز

كورونا

الهند

البرازيل

اصابات كورونا



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