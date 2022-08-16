التشيك توافق على زيادة ميزانية وزارة الدفاع العام المقبل

كتبت: هناء أبو العز

وافقت وزارة المالية التشيكية على زيادة ميزانية وزارة الدفاع العام المقبل؛ لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 110 مليارات كرونة تشيكية ؛ وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية فى جمهورية التشيك.

وذكر راديو براج الدولي اليوم الثلاثاء، أن الزيادة جاءت خلال اتفاق بين وزير المالية زبينيك ستانجورا، ووزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا، موضحة أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعى إلى 155 مليار كرونة تشيكية بحلول عام 2025، بموجب الخطط الحكومية المعلنة مسبقا، ما يعني أن التشيك أوفت بالتزام حلف شمال الأطلسي "ناتو" باستثمار 2 % من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع.

وكانت جمهورية التشيك قد خصصت 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ووصلت نفقات العام الجاري إلى 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي، كما التزمت الحكومة الحالية بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش بحلول عام 2025.