افتتاح المعرض المؤقت لمقتنيات الفن القبطى بمتحف تل بسطا فى الزقازيق

افتتحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه محافظ الشرقية، المعرض المؤقت لمقتنيات الفن القبطى بمتحف تل بسطا بالزقازيق والذى نظمته إدارة السياحة والمتاحف بديوان عام محافظة الشرقية بالتنسيق مع منطقة آثار الشرقية، بحضور الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية ولجنة العائلة المقدسة بالمطرانية نيابة عن الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح و والاستاذة منال منير مدير عام منطقة آثار الشرقية.

من جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية أن المعرض يسعى إلى إبراز مفهوم الجمال و إبداع الفنان المصري خلال العصر القبطى وتقديمه للزوار بصورة ملائمة من خلال سيناريو عرض جذاب وشيق كما يهدف إلى إستغلال المناسبات الروحية في التنشيط السياحى لنقطة مسار العائلة المقدسة " تل بسطة " حيث يتزامن إقامة المعرض مع صيام وعيد السيدة العذراء مريم.

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتور رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام أن المعرض يضم (10) قطع أثرية تتمثل في (4) مخطوطات (مخطوط انجيل متى قبطى وعربى- مخطوط عجائب المسيح منذ الطفولة-مخطوط انجيل متى ومرقس – مخطوط اسفار النبى موسى الخمسة ) و(6) ايقونات (ايقونة رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر – ايقونة البشارة –ايقونة ميلاد القديس يوحنا المعمدان-أيقونة ميلاد السيد المسيح – ايقونة السيد المسيح في الهيكل ) بالإضافة لعدد من العملات التذكارية من إصدار مصلحة صك العملة خاصة برحلة العائلة المقدسة الى أرض مصر لتسجيل تاريخ مصر حضارياً ودينياً.