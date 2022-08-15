اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وفد من الأوقاف يؤدون العزاء بضحايا كنيسة أبو سيفين: "المصريون نسيج واحد"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:54 م
وفد من الأوقاف يؤدون العزاء بضحايا كنيسة أبو سيفين: "المصريون نسيج واحد" زيارة الأوقاف لتقديم واجب العزاء
كتب: على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة واجب العزاء، نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.

ونقل وفد وزارة الأوقاف، مواساة وتعازى وزير الأوقاف وجميع العاملين بالأوقاف للكنيسة المصرية وأهالى الضحايا، مؤكدين أنهم يقفون جميعًا إلى جانب أشقائهم، فالمصريون نسيج واحد وسنظل بإذن الله تعالى، سائلين الله (عز وجل) أن يلهمهم أهالى الضحايا الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

فى سياق متصل حرص الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، على زيارة الشاب محمد يحى، أحد أبطال الإنقاذ فى كنيسة «أبو سيفين» الجيزة؛ والذى هرع إلى الكنيسة فور رؤيته لاشتعال النيران بها لإنقاذ جيرانه المسيحيين، حيث اطمأن على صحة الشاب، وتقديم الشكر له على شجاعته وتضحيته للمساعدة فى إنقاذ إخوانه وجيرانه شركاء الإنسانية والوطن.

وأبلغ وكيل الأزهر تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للشاب المصرى الأصيل محمد يحيى، وتمنياته له ولجميع المصابين بالشفاء العاجل، مضيفًا فضيلته أنَّ ما فعله هذا الشاب يعكس شجاعة وشهامة المصريين التى تظهر فى المواقف الصعبة.

كما حرص وكيل الأزهر على زيارة المصابين بمستشفى إمبابة العام (مستشفى الموظفين)، ثم الذهاب لتقديم واجب العزاء فى مقر كنيسة «الملاك ميخائيل» بإمبابة، يرافقه وفدٌ أزهرى من قيادات وعلماء الأزهر فى مقدمتهم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

 

00a9aa01-579f-409a-917b-9aeae43c85e4
 جانب من الزيارة 

 

75983bae-191b-4478-a769-860f5c250dd2
 وفد وزارة الأوقاف  

 

e7ff9bf9-39d6-4d34-8704-55ad50a0ef74
 جانب من زيارة الوفد 

 

 


الاوقاف

كنيسة ابو سيفين

ابو سيفين

كنيسة المنيرة

كنيسة الجيزة

عزاء ضحايا كنيسة ابو سيفينش



الموضوعات المتعلقة

"التنسيقية" تقدم واجب العزاء في ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:36 م

البابا تواضروس: نشكر المسلمين والمسيحيين لجهودهم بحريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:52 م

البابا تواضروس عن حريق كنيسة أبو سيفين: أكاذيب السوشيال لا تليق بحرمة الموت

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:42 م

البابا تواضروس لـdmc: نشكر الرئيس السيسي وكل المسئولين على مشاعرهم الطيبة بعد حادث حريق كنيسة أبو سيفين.. ويشدد: أكاذيب السوشيال ميديا لا تليق بحرمة الموت.. ونرفض كافة الشائعات وتوجيه الاتهامات والتقصير

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:40 م

وزيرة التضامن تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:22 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة