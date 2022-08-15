اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت.. صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:33 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت.. صور محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها  .
 
وأكد المحافظ أن العمل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتماما كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية  وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية  .
 
ولفت محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة قام بحصر كافة الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان ووضعها علي وحدة رفع مساحي مسجلة الكترونيًا تعتبر الاولي لهذه المنطقة الصناعية الهامة .
 
وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان  علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم ويأتي لها الرخام من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان ، كما تحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد .
 
 
رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت ، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وعدد من قيادات المحافظة .
 
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منطقة شق الثعبان

صناعة الرخام

الجرانيت

الصناعة



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