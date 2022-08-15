لاتفيا تتسلم لقاحات "جدري القرود" من المفوضية الأوروبية

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الصحة اللاتفية، اليوم الإثنين، أنها تلقت اللقاح الوحيد المضاد لمرض جدري القرود من المفوضية الأوروبية لتطعيم الفئات المعرضة للخطر.

ونقلت شبكة "البث العام في لاتفيا" عن الوزارة أن لاتفيا تسلمت 1400 جرعة من اللقاحات، مشيرة إلى أنه ليس من المخطط أن يمتد التطعيم ضد جدري القرود إلى عامة الناس.

وأضافت أنه تماشيًا مع توصيات مجلس الدولة للتحصين، سيتم تقديم التطعيم ضد جدري القردة للمجموعات المعرضة للخطر - الأشخاص الذين يتعاملون مع إصابات جدري القرود والعاملين الطبيين، بما في ذلك طاقم المختبر.

وستتوفر اللقاحات في المستشفيات الجامعية والمستشفيات الإقليمية على أن يتم تحديد حالة الاتصال من قبل علماء الأوبئة في مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ويتخذ الطبيب قرار التطعيم النهائي.

وتم تأكيد أربع حالات إصابة بجدري القرود في لاتفيا حتى الآن، وبعد التحقيق الوبائي، وجدت مركز الأوبئة أن جميع مصادر الحالات المؤكدة من جدري القردة تمت مصادفتها خارج لاتفيا، ولم يتم تحديد انتقال محلي وتم احتواء جميع الحالات الأربع وبائيًا.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم العدوى، وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدري القرود إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.