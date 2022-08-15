حبس العامل المتهم بسكب "مية نار" على زوجته لخلافات بينهما في الشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول" ل ح م" 35 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة أبوكبير، مصابة بحروق بالوجه والبطن، إثر سكب مادة كيماوية "ميه نار" عليها.

وتبين من التحريات الأولية قيام الزوج "نادر ع ش" 42 عاما عامل بمحل كشرى مقيم دائرة مركز أبوكبير،بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، تم القبض على الزوج لمناقشته والوقوف على أسباب ارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.