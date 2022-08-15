الحكم في قضية مقتل شخص على يد عامل وآخرين إلى 10 سبتمبر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل نظر قضية مقتل شخص علي يد عامل ومتهمين آخرين صدرت ضدهم أحكام من قبل، وحددت جلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21183 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3606 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نجم م ع"، 48 سنة، سمكري، و"محمد ن م ع"، 27 سنة، عامل، و "رمضان ن م ع"، 26 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، صدر حكم مسبق ضد الأول والثالث، قتلوا عمدا المجني عليه "أحمد ع م ي"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح نجله المجني عليه "محمد أ ع م"، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء "مطواة"، ونفاذ لذلك انتقلوا لمكان تواجد نجل المجني عليه والمتيقن سلفا وجوده به، وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من السلاح الناري صوبه فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وذلك حال تواجد المتهمان الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه "محمد أ ع ي"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء "مطواة"، ونفاذ لذلك انتقلوا لمكان تواجد نجل المجني عليه والمتيقن سلفا وجوده به، وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من السلاح الناري صوبه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وهو حيدة العيار الناري عن إصابته، وإصابة والده المجني عليه المتوفي، علي النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازوا وأحرزوا أداة "مطواة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.



