اليوم السابع
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هيئة الدواء: استقبلنا 8 آلاف شكوى واستفسار بالنصف الأول من العام الجارى

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:24 م
هيئة الدواء: استقبلنا 8 آلاف شكوى واستفسار بالنصف الأول من العام الجارى هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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استقبلت هيئة الدواء المصرية أكثر من 8000 شكوى واستفسار خلال النصف الأول من العام الجاري، وأعلنت الهيئة أن الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين قامت بفحص ودراسة والرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة للإدارات المختلفة.
 
 وشملت ورود 732 شكوى واستفسار من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.com، و 95 شكوى من خلال البريد الإلكتروني بالإدارة العامة لشكاوى المتعاملين complain@edaegypt.gov.eg.
 
واستقبل الخط الساخن (15301) 5870 شكوى واستفسارا، وذلك من خلال الخدمات الآتية: خدمة الاستفسار عن توافر (3825) استفسارا، الإبلاغ عن الأثار العكسية (124) بلاغا، الإبلاغ عن مخالفات (441) بلاغا، والاستفسار عن مستندات استخراج شهادة (627) استفسارا، خدمة السيارات المتنقلة (62) استفسارا، خدمات أخرى (791) استفسارا وبلاغا.
 
واستقبلت خدمة البلاغات والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني (1842) شكوى واستفسارا وهى: (الإبلاغ عن مخالفات (820) بلاغا، نشرات الأدوية الناقصة (187) استفسارا، إعلان غير ملائم (96) بلاغا، استشارة دوائية (565) استفسارا، أثر جانبي (52) شكوى، توافر (122) استفسارا.
 
جدير بالذكر، أن هيئة الدواء المصرية تقدم بعض من خدماتها من خلال سيارة الخدمة المتنقلة، ولمزيد من التفاصيل يمكن الاستفسار من خلال الخط الساخن للهيئة 15301.
 
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى العمل في مسارات متوازية، تقوم من خلالها بالحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك تفعيل الدور الخدمي من خلال استحداث منصات تواصل رقمية مباشرة مع المواطن، في ضوء حرص الهيئة الدائم على بناء جسور التواصل.

هيئة الدواء

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