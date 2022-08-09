ماذا تفعل حال التعرض للعض أو الإصابة من حيوان؟​ هيئة الدواء توضح

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن التصرف الأمثل في حال التعرض للعض أو الإصابة من أي حيوان مؤكدة أنه يجب التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية؛ تحسبا لعدم انتقال أى أمراض معدية من الحيوان للانسان .

وقالت هيئة الدواء المصرية: يقوم مقدم الرعاية بتحديد مرحلة الخطورة، وأنسب بروتوكول علاجي لحالتك، سواء كان من خلال التطعيم الفوري، أو اللقاح، أو المصل المناعي وتابعت : خليك في المضمون واحمى نفسك من مرض السعار.​

كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هيئة الدواء المصرية ، وهى السلطة التنظيمية الوطنية للقاحات فى مصر، قد وصلت إلى مستوى النضج 3‏(ML-3) ‎ - وهو ثانى أعلى مستوى فى تصنيف منظمة الصحة العالمية للأجهزة التنظيمية الوطنية.

وبهذا تكون هيئة الدواء المصرية أول جهة تبلغ مستوى النضج 3 بشأن الجوانب التنظيمية للقاحات فى إقليم شرق المتوسط والتاسعة على مستوى العالم.

وقالت إن الوصول إلى مستوى النضج 3 يجعل الجهات المصرية المصنّعة للقاحات مؤهلة للتقدم بطلب لإضافة منتجاتها إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمنتجات الطبية الخاضعة للاختبار المسبق للصلاحية، وكذلك لإدراج منتجاتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المستعملة فى أثناء الطوارئ، وهو ما سيتيح لمصر تصدير لقاحات كوفيد-19 إلى بلدان أخرى.