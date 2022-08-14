اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا الوزراء الجدد: نقف خلف حكومتنا فى عملية التنمية

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:45 ص
رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا الوزراء الجدد: نقف خلف حكومتنا فى عملية التنمية الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر
كتب ــ محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر الوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في التحديات التي تمر بها البلاد. 
 
وقال رئيس الأساقفة: بالإنابة عن شعب الكنيسة أقدم خالص التهانى للوزراء الجُدد، إذ نضع ثقتنا بالكامل فى حكومتنا المصرية ورئيسها فى دفع بلدنا الحبيبة للأمام من خلال اختيار الوزراء الأكفاء وتجديد الثقة بالحكومة السابقة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى. 
 
وأكد رئيس الأساقفة: نحن نقف خلف حكومتنا ورئيسها فى عملية التنمية المستدامة وخطى التقدم في كل المجالات.
 
 

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