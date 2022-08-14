حصاد الوزارات.. صرف 100 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى بحريق كنيسة أبوسيفين

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

رئيس الوزراء يصل مستشفيات مصابي حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة

وزير الزراعة: الدولة أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

وزير الصحة يزور مصابي حريق كنيسة المنيرة في مستشفى إمبابة

مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ويقدم التعازى لقداسة البابا