اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. صرف 100 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى بحريق كنيسة أبوسيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. صرف 100 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى بحريق كنيسة أبوسيفين وزير التضامن
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزارة التضامن

حريق الكنيسة

اخبار مصر

حريق كنيسة المنيرة



الموضوعات المتعلقة

الصحة: سيارات الإسعاف وصلت حريق المنيرة خلال دقيقتين

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:40 م

مدبولى: كل الدعم لأسر ضحايا حريق أبو سيفين.. ولن نترك المصابين إلا وهم بصحة وعافية

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:37 م

مرموش أساسيا.. التشكيل الرسمى لمباراة البايرن ضد فولفسبورج بالدوري الألمانى

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:36 م

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي ضحايا كنيسة أبى سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:35 م

إندبندنت: انتقادات لبوريس جونسون لسفره مرتين × أسبوعين رغم تفاقم أزمة تكلفة المعيشة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة