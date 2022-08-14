حصاد الوزارات.. صرف 100 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى بحريق كنيسة أبوسيفين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
رئيس الوزراء يصل مستشفيات مصابي حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة
وزير الزراعة: الدولة أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين
وزير الصحة يزور مصابي حريق كنيسة المنيرة في مستشفى إمبابة
الإسعاف وصل خلال دقيقتين.. بيان الصحة بشأن حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف)
مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ويقدم التعازى لقداسة البابا
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