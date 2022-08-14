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رئيس الوزراء يصل مستشفيات مصابي حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:20 م
رئيس الوزراء يصل مستشفيات مصابي حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمستشفيات التى يتواجد بها مصابي حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ويتلقون خلالها العلاج، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحريق الأليم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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