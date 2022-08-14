وفاة راعى كنيسة "أبو سيفين" القس عبدالمسيح بخيت جراء الحريق

وأضاف ميخائيل جرجس - في تصريح اليوم - أنه تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالكنيسة، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.