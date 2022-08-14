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وفاة راعى كنيسة "أبو سيفين" القس عبدالمسيح بخيت جراء الحريق

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:10 م
وفاة راعى كنيسة "أبو سيفين" القس عبدالمسيح بخيت جراء الحريق حريق كنيسة أبو سيفين
أ.ش.أ

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قال وكيل مطرانية شمال الجيزة القمص ميخائيل جرجس، إن راعي كنيسة (أبو سيفين) بالجيزة القس عبدالمسيح بخيت (50 عاما)، توفي جراء الحريق الذي نشب اليوم الأحد، بالكنيسة أثناء صلوات القداس الإلهي.

وأضاف ميخائيل جرجس - في تصريح اليوم - أنه تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالكنيسة، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

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