اليوم السابع
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الجمهورية الجديدة.. 7992 وحدة سكنية بمراكز البحيرة بتكلفة مليار جنيه

الأحد، 14 أغسطس 2022 08:00 ص
الجمهورية الجديدة.. 7992 وحدة سكنية بمراكز البحيرة بتكلفة مليار جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات والمجالات التي تهم المواطن البحراوي وتمس الحياة اليومية للمواطنين لتوفير سكن كريم وحياه كريمة لهم.

مشيراً إلى أن قطاع الإسكان قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وذلك بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية الذى يُولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع.
 
وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء عدد 7992 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة خلال السنوات الماضية موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنيه، تم تسليم 4041 وحدة منهم إلى مستحقيها بتكلفة 397 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3951 وحدة تم الانتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 613 مليون جنيه .
 
 

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