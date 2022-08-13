وزير قطاع الأعمال الجديد لـ" اليوم السابع": ملف السيارات الكهربائية أولوية قصوى

كتب عبد الحليم سالم

كشف دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام الجديد لـ" اليوم السابع"، أن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على رأس أولويات الحكومة والوزراة بطبيعة الحال من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر .

وأضاف أن هناك العديد من الملفات، التي سيركز عليها منها ملف تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه، وهو ملف في منتهى الأهمية للصناعة ولمصر بصفة عامة، موضحا أنه سيركز ايضا على ملف الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة لدورها في التصدير وزيادة موارد الشركات .

وأشار أنه ليس غريبا على قطاع الاعمال العام، حيث قاد من قبل شركات قابضة، وبالتالي فإن الملف تقريبا واحد، ويسعى لتطويره بشكل كبير الفترة المقبلة ، حيث سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لدفع العمل.

كان مجلس النواب وافق اليوم على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.. والتي كان من بينها اختيار الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لهشام توفيق .

وتولي محمود كمال عصمت منصب رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهو ما يمنحه أفضلية فى إدارة ملفات الشركات القابضة والتابعة بقطاع الأعمال العام ، بما يساهم فى تطويرها واستكمال تحديث المصانع الجديدة .