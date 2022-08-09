اليوم السابع
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قطاع الأعمال: دمج شركتى النصر والهندسية للسيارات فى كيان واحد للمركبات الكهربائية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:56 م
قطاع الأعمال: دمج شركتى النصر والهندسية للسيارات فى كيان واحد للمركبات الكهربائية وزاره قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

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اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرار دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر لصناعة السيارات.
 
ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة في ظل التوجه العالمي  نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتكوين كيان قوى في هذه الصناعة وتحقيق التكامل بين الشركتين خاصة وأنهما تعملان في نشاط متماثل، ومتجاورتان في موقع العمل بمنطقة وادي حوف في حلوان.
 
وتتضمن مشروعات الكيان الجديد إنتاج مركبات كهربائية متنوعة من السيارة "السيدان" والميكروباص وبديل للتوك توك، فضلا عن مشروع تطوير البطاريات ونظم التحكم، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية.
 
يشار إلى أن شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات كانتا في السابق شركة واحدة قبل أن يتم فصلهما في شركتين منذ أكثر من 20 عامًا، كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعادة شركة النصر للسيارات من التصفية لإعادة إحياءها مرة أخرى ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

السيارات الكهربائيه

قطاع الاعمال العام

النصر للسيارات

الصناعة



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