اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 04:53 م
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محمد بن زايد: تربطنا بجمهورية سيشل علاقات صداقة ممتدة

السبت، 13 أغسطس 2022 04:43 م
محمد بن زايد: تربطنا بجمهورية سيشل علاقات صداقة ممتدة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات ورئيس جمهورية سيشل وافل رام كالاوان
إيمان حنا

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، ورئيس جمهورية سيشل وافل رام كالاوان، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يتسق مع أولويات التنمية فى البلدين الصديقين، خصوصاً فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، خلال استقبال رئيس سيشل الشيخ محمد بن زايد فى القصر الجمهورى بالعاصمة فيكتوريا.وفق"وام".

 

من جانبه، نوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعلاقات الصداقة الممتدة لسنوات والتى تربط بين دولة الإمارات وسيشل، والتطور الذى تشهده فى مختلف المجالات الحيوية التى تهم البلدين وشعبيهما الصديقين، معربا عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

 

ورحب وافل رام كالاوان فى بداية اللقاء برئيس الدولة والوفد المرافق، مثمناً دعم دولة الإمارات الكبير لبلاده فى العديد من المجالات التنموية، وما قدمته لها من مساعدات خلال مواجهة جائحة «كورونا».


محمد بن زايد

اخبار الامارات

سيشل

الامارات وسيشل



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