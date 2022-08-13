لأول مرة.. تفوق أعداد المشتركين بشبكة "وى" للمحمول على التليفون الأرضى

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات الشركة المصرية للاتصالات "وي"، عن تفوق أعداد مشتركي الهاتف المحمول لأول مرة عن مشتركي التليفون الأرضي، حيث سجل عدد المشتركين بالهاتف المحمول 11.74 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2022 متجاوزة عدد مشتركي التليفون الأرضي الذين بلغوا 11.277 مليون مشترك بنهاية نفس الفترة.

وشهدت أعداد المشتركين بشبكة وي، نموًا ملحوظًا حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 11.74 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقابل 10.162 مليون مشترك خلال الربع السابق بنسبة نمو 16%، و8.141 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 44%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة إضافة 3,6 مليون مشترك جديد منهم 2,1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.

في حين بلغ عدد المشتركين بالتليفون الثابت 11.277 مليون مشترك في نهاية الربع الثاني من عام 2022، مقابل 10.297 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 10%، ومقابل 11.175 مليون مشترك خلال الربع السابق له بنسبة نمو 1%.

وحققت الشركة، إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 20.4 مليار جنيه محققا نموا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ 18%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها 16% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.