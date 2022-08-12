4 أسباب وراء ارتفاع إيرادات المصرية للاتصالات أبرزها زيادة التليفون الأرضى والمحمول

كتبت هبة السيد

ارتفعت إيرادات نشاط الشركة المصرية للاتصالات، إلى 20.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 17.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17%، وخلال الربع الثاني حققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 10.98 مليار جنيه مقارنة مع 8.97 مليار جنيه، وتأتي الزيادة في الإيرادات نتيجة 4 عوامل وهي:

1- زيادة في إيرادات وحدة أعمال المساكن والاتصالات الشخصية بمبلغ 1.7 مليار جنيه نتيجة لزيادة الإيرادات الناتجة من التليفون الثابت والمحمول وتقديم خدمات الإنترنت الثابت.

2- زيادة إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي بمبلغ 441.8 مليون جنيه.

3- زيادة وحدة أعمال المشغلين بمبلغ 394.2 مليون جنيه نتيجة لزيادة إيرادات Access service.

4- زيادة إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بمبلغ 297.9 مليون جنيه نتيجة لزيادة كلًا من إيراد خدمات الإتاحة التكميلية والتليفون الثابت ووحدة أعمال النواقل الدولية بمبلغ 184.8 مليون جنيه.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3,6 مليون مشترك جديد منهم 2,1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعى.