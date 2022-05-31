ارتفاع عدد مشتركى شبكة "وى" إلى 10.2مليون بنهاية الربع الأول من عام 2022

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات الشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول بشبكة "وي" إلى 10.162 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 8.519 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 19%، ومقارنة مع 9.365 مليون مشترك حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بنسبة نمو 9%.

وأضافت الشركة، أن عدد المشتركين بخدمات البيانات بلغوا 8.295 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 7.257 مليون مشترك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 14%، ومقارنة مع 8.027 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة نمو 3%.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.