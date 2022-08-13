على غرار الأنفلونزا.. طرح لقاحات جديدة توفر حماية ضد سلالتين من كورونا

كتبت أمل علام

على غرار لقاحات الأنفلونزا التي يتم تطويرها وتحديثها سنويًا لتناسب التحورات التي تحدث لفيروس الأنفلونزا، سيتم تطوير لقاحات كورونا لتكون مناسبة وتجمع في الحماية بين سلالة كورونا الأصلية ومتحور أوميكرون.

كشفت وكالة أسوشيتد برس، عن أن وزير الصحة الألماني، أكد أن منظمي الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد يأذنون باستخدام لقاحات فعالة ضد نوعين مختلفين من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إنه يتوقع أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية في الأول من سبتمبر للنظر في لقاح من شأنه أن يوفر الحماية ضد فيروس كورونا الأصلي ومتحور اوميكرون يعرف باسم "بي. إيه. 1".

وقالت الوكالة، إنه من المحتمل أن تجتمع وكالة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في 27 سبتمبر لمراجعة لقاح مشترك ضد الفيروس الأصلي ومتحور "بي. أيه. 5" المسؤول عن الزيادة العالمية الأخيرة في حالات كورونا، حسبما قال لوترباخ.

وأكد، إن ألمانيا اشترت كميات كافية من اللقاحين وستكون قادرة على البدء في طرحهما بعد يوم من حصولهما على الموافقة بذلك.

من جهتها، قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، إن اللقاحات المركبة، المعروفة باسم اللقاحات "ثنائية التكافؤ" أو "متعددة التكافؤ"، ستسمح للمعززات بالاحتفاظ بالفوائد المثبتة للقاحات المضادة لفيروس كورونا الأصلية مع توفير حماية إضافية ضد المتحورات الجديدة.

وأضافت الوكالة، إنه يتم استخدام مثل هذا النهج مع لقاحات الإنفلونزا، والتي يتم تعديلها كل عام اعتماداً على المتغيرات المنتشرة ويمكن أن تحمي من 4 سلالات من الإنفلونزا.