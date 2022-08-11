لجنة مكافحة كورونا: الحالات الشديدة المصابة بالفيروس بمصر لا تتجاوز 10%

كتبت أمل علام

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن فيروس كورونا انتقل من خلال الحيوانات إلى البشر، موضحا أن هناك 8 حالات لفيروس جديد تم انتقاله من الحيوانات إلى البشر أصيب به مزارعين لأنهم يتعاملون مع الحيوانات.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر "بالمو جت": "إذا تحدثنا عن كورونا فالصين أرسلت لمنظمة الصحة العالمية عام 2019 تحذير بأن لديها حالات من الالتهاب الرئوى مجهولة السبب، وفى 7 يناير بدأت الصحة العالمية تعلن عن فيروس جديد يسبب مرضًا وأنه له علاقة بعائلة كورونا، وفى 11 يناير بدأت الصين تعلن عن أول حالة وفاة من كورونا"، مؤكدا أنه فى 13 يناير ظهرت أول حالة خارج الصين فى تايلاند.

وتابع، أنه فى 26 فبراير 2020 بدأت أول دراسات على كورونا فيروس على عقار ريمديسيفير، وفى 29 فبراير بدأت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تأخذ خطوات لتشخيص المرض، وفى 11 مارس قالت المنظمة إنها أصبحت جائحة، بعد إصابة 100 ألف حالة فى 114 دولة ووفاة 4 آلاف حالة،فى 2 إبريل أول رقم لمليون حالة على مستوى العالم.

وأكد أنه حتى يوم أمس الموافق 10 أغسطس 2022 أصيب 591 مليون 575 ألف شخص على مستوى العالم بفيروس كورونا، توفى منهم 6 مليون و442 ألف شخص.

وأوضح: "أما فى مصر فإن الحالات الجديدة وحتى يوم أمس الموافق 10 أغسطس والتى تم تسجيلها فى الموجة الأخيرة، كانت 515 ألفا و645 إصابة، توفى منهم 25 ألف و613، مضيفا إن الحالات الشديدة كانت أقل من 10 %".