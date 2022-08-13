الغرفة التجارية بالجيزة تبدأ دورة تدريبية لمزاولة التصدير

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ، تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير لمدة خمس أيام تبدأ من السبت الموافق ١٣/٨ وتنتهى الأربعاء ١٧/٨ وذلك عبر تطبيق زووم.

وأوضح إمبابى، أنه تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيديه للاعضاء المشتركين لشرح طريقة استخدام تطبيق زووم وكيفية التسجيل والتواصل مع المحاضرين مع توضيح لكيفية تسجيل الحضور والانصراف بالدورة.

وأشار إمبابى، إلى حرص مجلس إدارة الغرفة على إتاحة الفرصة لتدريب منتسبى الغرفه على التعامل مع الجهات الحكومية المرتبطة بعملهم لتسهيل التعامل معها حيث تشمل المواد العلميه للدوره التدريبيه على تعليم المتدربين كافة القوانين والاتفاقيات والمعلومات الخاصة بالاستيراد والتصدير بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

واختتم إمبابى، أن دورة مزاولة التصدير لم تقتصر على منتسبى غرفة الجيزة ولكن تم اتاحتها لجميع أعضاء الغرف شرط تواجد السجل التجارى وباقى الاوراق المطلوبه من إيصال سداد الرسوم وصور من البطاقة الضريبية والشخصية وفى نهاية الدورة التدريبية سيتم إعطاء المتدربين شهادات اجتياز الدورة.