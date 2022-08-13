إنفوجراف.. 18 عربة مدعمة بخدمة الإنترنت بقطارات النوم القادمة من إسبانيا

تعاقدت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات.
ويعرض اليوم السابع مواصفات هذه القطارات.
القطارات الجديدة تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.
القطار يتكون من 18 عربة.
كل قطار "عربة قوى - عربة بوفيه - عربة نادى- 5 عربات أولى فاخرة -10عربات ثانية فاخرة".
القطارات مدعمة بخدمات الإنترنت.
إجمالي عدد العربات 126 عربة .
الصفقة ستساهم فى دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد.
تشكل نقلة نوعية هائلة فى تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين.
تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة.
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