اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بها عربة نادى.. اعرف مواصفات قطارات النوم الجديدة المستوردة

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:37 م
بها عربة نادى.. اعرف مواصفات قطارات النوم الجديدة المستوردة قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعاقدت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، ويعرض اليوم السابع مواصفات هذه القطارات.
 
القطارات الجديدة تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.
 
القطار يتكون من 18 عربة.
 
كل قطار به "عربة قوى -عربة بوفيه- عربة نادى- 5 عربات أولى فاخرة -10 عربات ثانية فاخرة".
 
القطارات مدعمة بخدمات الإنترنت.
 
إجمالي عدد العربات 126 عربة.
 
الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد.
 
ستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين.
 
تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة.
 

قطارات النوم

قطارات تالجو

السكة الحديد

النقل

قطارات السكة الحديد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مواصفات قطار تالجو الفاخر بعد تشغيله تجريبيا.. فيديو

الأحد، 31 يوليه 2022 02:58 م

أفخم قطارات السكة الحديد.. شاهد قطار تالجو الإسبانى الجديد

الأحد، 03 يوليه 2022 04:10 م

الرئيس السيسى يفتتح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى LRT.. ويستمع لشرح تفصيلى عن المشروعات من وزير النقل.. ويوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث للمترو.. ويتفقد قطارات "تالجو" الإسبانية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:29 ص

تتضمن Wi-Fi وشاشات عرض.. الرئيس السيسي يتفقد قطارات "تالجو" الإسبانية

الأحد، 03 يوليه 2022 09:19 ص

السكة الحديد تستعرض رحلة وصول أول قطار تالجو لمصر وتشغيله تجريبيا.. فيديو

السبت، 04 يونيو 2022 10:56 ص

تشغيل تجريبى بدون ركاب.. انطلاق قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة على سكك حديد مصر

الجمعة، 27 مايو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة