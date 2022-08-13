أعراض فقدان الشهية العصبى منها الشعور بالدوخة وضغط دم منخفض

كتبت - فاطمة خليل

فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في الأكل يصيب حوالي 0.6٪ من البالغين، مثل معظم اضطرابات الأكل، ويتم تشخيص فقدان الشهية عند الأشخاص الذين يتضورون جوعًا كوسيلة لفقدان الوزن، ويمكن أن يشمل ذلك الحد من عدد المرات التي يأكلون فيها، والحد من مقدار ما يأكلونه في جلسة واحدة ، وممارسة الكثير من التمارين لتعويض ما يأكلونه، وجعل أنفسهم يتقيئون بعد تناول الطعام، حسبما نشر موقع webmd

‌الأطباء ليسوا متأكدين تمامًا من أسباب فقدان الشهية ، نظرًا لأنه يحدث غالبًا عند المراهقين والشباب، يعتقد بعض الخبراء أن النمو السريع والتغيرات الهرمونية يمكن أن تجعل الشباب يركزون على مظهرهم، وقد يعاني الأشخاص أيضًا من فقدان الشهية بسبب التوتر وتدني احترام الذات والقلق والوحدة وعلاقتهم الشخصية بالطعام وبيئتهم. من المحتمل أن يكون فقدان الشهية ناتجًا عن مزيج من هذه الأشياء وليس بسبب عامل واحد.

لماذا يعتبر فقدان الشهية خطير؟

يمكن أن يكون فقدان الشهية مميتًا. حيث يحتاج جسمك للطعام للبقاء على قيد الحياة . يأخذ العناصر الغذائية الأساسية من طعامك ويستخدمها لتغذية كل شيء من أعضائك إلى بشرتك وشعرك.

عندما لا يحصل جسمك على العناصر الغذائية التي يحتاجها ، يبدأ في الانغلاق. هذا عندما يصبح اتباع نظام غذائي فقدان الشهية. ‌

تشمل الأعراض الجسدية لفقدان الشهية ما يلي:

الشعور بالإنهاك

حدوث دوخة

اضطرابات الدورة الشهرية (عند الإناث)

الإمساك

ضغط دم منخفض

شعر متقصف

جلد مشوه

بمرور الوقت، يمكن أن يسبب فقدان الشهية العديد من المضاعفات الطبية بما في ذلك:

فقر دم

هشاشة العظام أو هشاشة العظام

مشاكل قلبية

مشاكل في الكلى