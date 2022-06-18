هل تشعر بانخفاض الشهية؟.. يمكن أن تشير الأعراض الشائعة إلى هذه الظروف الصحية

كتبت إيناس البنا

نقص أو فقدان الشهية غير صحي ويجب عدم التغاضي عنه، في حين أنه قد يكون في بعض الأحيان بسبب تغيرات في الحالة المزاجية أو أي عامل خارجي مؤقت، في حالات أخرى، يمكن أن يكون علامة على وجود مضاعفات صحية أساسية.

بينما كنا نناقش فقدان الشهية، هل تعلم الكثير الأدوية مثل الحبوب المنومة والمضادات الحيوية وأدوية ضغط الدم يمكن أن تؤثر على شهيتك؟

ضعف الشهية والأمراض



فيما يلي بعض الأمراض والحالات الصحية التي يمكن أن تقتل شهيتك وفقا لموقع " timesnownews":

فقر الدم:



تؤدي خلايا الدم الحمراء المهمة الحيوية لنقل الأكسجين إلى الجسم كله، يسبب نقص كريات الدم الحمراء الصحية فقر الدم الذي يمكن أن يؤثر أيضًا على شهيتك.

الاكتئاب:



الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتسم بالشعور بالخوف الشديد والحزن وفقدان الاهتمام. أحد أكثر أعراضه شيوعًا هو فقدان الشهية.

اضطراب الغدة الدرقية:



فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية، وغيرها من اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على شهيتنا، هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية بشكل مباشر وغير مباشر.