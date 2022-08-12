موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 12-8-2022.. عيار 21 يسجل 1038 جنيهًا

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 12-8-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب بحوالي 12 جنيهًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار -21 وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1038 جنيها للجرام، إضافة قطع أراضٍ، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة حتى تاريخ 19 يونيو الماضي، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن ".



أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها خلال 24 ساعة.. وعيار 21 يسجل 1038 جنيها شهدت أسعار الذهب هبوطًا ملحوظًا بحوالي 12 جنيهًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار -21 وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1038 جنيها للجرام في تداولات اليوم الجمعة مقابل 1050 جنيها.

وسجل عيار 21 يسجل 1038 جنيها، وعيار 18 يسجل 890 جنيها، وعيار 24 يسجل 1187 جنيها، والجنيه الذهب 8304 جنيها.

رئيس مصلحة الضرائب: إرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا بداية من العام المقبل قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بدءًا من مطلع العام المقبل، سيتم إرسال فواتير منظومة الفاتورة الإلكترونية لحظيًا على المنظومة خلال نفس يوم الإصدار، وذلك بعد تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا. قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بدءًا من مطلع العام المقبل، سيتم إرسال فواتير منظومة الفاتورة الإلكترونية لحظيًا على المنظومة خلال نفس يوم الإصدار، وذلك بعد تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًا.

وأوضح "توفيق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من 1 أغسطس الحالي تم تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 5 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

وزير الإسكان: إضافة أراض ووحدات لاستيعاب الحجز بالمرحلة الثامنة بـ"بيت الوطن" قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إضافة قطع أراضٍ، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة حتى تاريخ 19 يونيو الماضي، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، مضيفا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، لإضافة الأراضى والوحدات الجديدة، وذلك بعد غد الأحد 14 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إضافة قطع أراضٍ، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة حتى تاريخ 19 يونيو الماضي، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، مضيفا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، لإضافة الأراضى والوحدات الجديدة، وذلك بعد غد الأحد 14 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه فور تحديث الموقع، سيتم إتاحته للحاجزين الراغبين فى تعديل الرغبة السابق إرسالها، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من يوم الأحد 14 أغسطس؛ لإجراء حجز جديد، وإرسال رسالة بتعديل الحجز على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع.



الأسعار الجديدة للحديد والصلب.. تبدأ من 17500 جنيه للطن أعلنت مجموعة من مصانع حديد التسليح المحلية، عبر رسائل نصية أرسلتها لعملائها عن تحريك أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس الجاري بمتوسط زيادة يتراوح ما بين 200 و400 جنيه للطن، وهو ما أرجعه أصحاب المصانع لقلة المعروض بالسوق مدفوعًا بتراجع معدلات الإنتاج بسبب عدم توافر المادة الخام (البيلت) جراء تراجع معدل الاستيراد.

وأعلنت مجموعة بيشاي للصلب، عن بدء البيع بسعر 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 400 جنيه عن الأسعار التي أعلنتها المجموعة خلال شهر يوليو الماضي، وفي الوقت ذاته أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن أسعارها الجديدة مسجلةً 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 17300 بداية يوليو الماضي، وأعلنت مجموعة الجارحى عن بدء البيع بسعر 17550 للطن مقابل 17300 وفق أسعار الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي أبقت فيه غالبية المصانع على أسعارها دون إعلان زيادات عن أسعار الشهر الماضي.