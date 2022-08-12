اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج..

وزير الإسكان: إضافة أراض ووحدات لاستيعاب الحجز بالمرحلة الثامنة بـ"بيت الوطن"

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:03 ص
وزير الإسكان: إضافة أراض ووحدات لاستيعاب الحجز بالمرحلة الثامنة بـ"بيت الوطن" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إضافة قطع أراضٍ، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة حتى تاريخ 19 يونيو الماضي، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، مضيفا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، لإضافة الأراضى والوحدات الجديدة، وذلك بعد غد الأحد 14 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
 
 
 
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه فور تحديث الموقع، سيتم إتاحته للحاجزين الراغبين فى تعديل الرغبة السابق إرسالها، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من يوم الأحد 14 أغسطس؛ لإجراء حجز جديد، وإرسال رسالة بتعديل الحجز على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع (bayt-waten@mhuc.gov.eg)، على أن تتضمن الرسالة البيانات التالية، اسم الحاجز المسجل على الموقع، وكود الحجز السابق إرسال التحويل البنكي عليه، وكود الحجز الجديد المراد التعديل عليه، واسم المحول الوارد بسويفت التحويل نصاً كما هو مذكور بالسويفت (إنجليزي).
 
 
أضاف "عباس"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم البدء في التسجيل والتخصيص، اعتباراً مـن يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الجاري، وسيتم نشر بيان بالأكواد التى سيتم تسجيلها بشكل يومى للتسهيل على الحاجزين.

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