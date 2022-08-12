مطار مرسى علم يستقبل 122 رحلة دولية أسبوعية من 11 دولة أوروبية بدءا من الغد

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت، وحتى الجمعة المقبل، 122 رحلة طيران دولية، تصل من 11 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.