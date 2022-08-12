ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 940 عبوة شيش إلكترونية وآخرين بحوزتهما مخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى ثلاث محاولات لركاب، الأول مصرى حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، والثانى مصرى أيضا بحوزته حشيش وعقاقير مخدرة والثالث أجنبى من أصل مصرى بحوزته عقاقير مخدرة.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم وإبراهيم طه شاهين مأمورى الجمرك اللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 790 عبوة بهم زيت الشيش الإلكترونية و150 قطعة غيار وجهاز خاص بتلك الشيش.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من اديس أبابا استوقف مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام إبراهيم عامر بتكليف مصطفى بحر بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 4 شرائط لعقار الترامادول 50 ملجم بهم 80 قرصا وشريط لنفس العقار به 10 أقراص 225 ملجم وجزء من شريط به 7 كبسولات لنفس العقار المخدر كما تم ضبط قطعة من مخدر الحشيش أخفاها الراكب أسفل جلباب خاص به داخل الحقائب.

والحالة الثالثة اثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين تلاحظ له وجود شرائط دوائية داخل حقائب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف مصطفى حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٣٩ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيز ٢٠٠ ملجم و ٦ شريط لنفس العقار تركيز ٥٠ ملجم و ٢ شريط لنفس العقار تركيز ١٥٠ ملجم باجمالى ٥٠٠ قرص.

أمر فتحى فوزى شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول و محضر ضبط جمركى رقم ١٧٢ ضد الراكب الثانى و محضر ضبط جمركى رقم ١٧٣ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكبين الثانى و الثالث للنيابة المختصة.