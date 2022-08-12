ضاع حقها من 30 سنة.. هندى وُلد نتيجة الاغتصاب يساعد أمه فى محاكمة مرتكبى الجريمة

بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من اغتصاب امرأة هندية مرارًا وتكرارًا على يد شقيقين ، تأمل في الحصول على العدالة أخيرًا ولكن التزمت الصمت حوالى 3 عقود لتمر الأيام ويكبر ابنها "الابن المولود من الاغتصاب" ويأتي اليوم ليأخذ حق أمه التي ظلت مكلومة حتى يأتي النصر على يد ابنها، وبحسب شبكة "بى بى سى" البريطانية تعرضت المرأة فى ولاية أوتار براديش الشمالية للاغتصاب على مدى ستة أشهر من قبل رجلين عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط، لتحمل المرأة وتلد ولدا أخذ منها للتبنى ثم استطاعت استعادته بعد 13 عامًا.

وقالت المرأة لبي بي سي إن "الحادث قديم جدا لكن الجروح التي سببها لم تلتئم بعد"، "لقد أوقفت حياتي وأتذكر تلك اللحظة مرارًا وتكرارًا."

وقال بعض النشطاء الحقوقيين إن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها في الهند لأن الأطفال إما أصغر من أن يفهموا ما يحدث لهم أو يخشون التحدث علانية، وغالبًا ما تتردد العائلات في الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات بسبب وصمة العار أو إذا كان الجناة معروفين.

وأشارت المرأة أن عمليات الاغتصاب وقعت في عام 1994 في مدينة شاهجهانبور، وكان المتهم محمد رازي وشقيقه نقي حسن يسكنان في الحي وكانا يقفزان فوق سور منزلها ويهاجمونها كلما كانت وحيدة، وتم اكتشاف الحمل فقط عندما بدأت صحتها تتدهور وأخذتها أختها إلى الطبيب، واستبعد الطبيب الإجهاض بسبب ضعف صحتها وصغر سنها، ولم تسجل الناجية وأسرتها شكوى للشرطة لأن المرأة قالت إنها تعيش في خوف من المتهم.

وقالت: "هددوا بقتل عائلتي وإضرام النار في منزلنا إذا أخبرت أحداً عن الاغتصاب". "كان حلمي هو أن أنضج وأنضم إلى الشرطة ، ولكن بسبب هذين الشخصين ، انتهت كل أحلامي. فاتني المدرسة. لم أستطع الدراسة."

انتقلت المرأة وعائلتها لاحقًا إلى منطقة رامبور هربًا من الذكريات المؤلمة المرتبطة بمنزلهم السابق. في عام 2000 تزوجت ورزقت بطفل ثان، تقول إنها تأمل أن يساعدها هذا الفصل الجديد على نسيان الماضي ، لكن بعد ست سنوات من الزواج ، اكتشف زوجها أمر الاغتصاب وألقى باللوم عليها، وبعد أن طردها مع ابنها ، ذهبت للعيش مع أختها وعائلتها، ولكن واجه ابنها الأول ، الذي تم التخلي عنه للتبني ، الكثير من التمييز بسبب هويته، وقالت والدته إنه نشأ وهو يسمع من جيرانه أنه ليس من أبناء والديه ، وهكذا اكتشف أنه تم تبنيه ،وبعد ثلاثة عشر عامًا من انفصال الأم والابن ، أعاد الوالدان بالتبني الطفل إلى والدته.

لكن الابن كان يتوق إلى معرفة والده. لم يكن لديه لقب - في الهند ، عادة ما يكون اسم الأب - وسخر منه الأطفال في المدرسة.

وقالت الناجية إن ابنها سألها مرارا عن والده، وكان يسأل والدته باستمرار أسئلة حول أبويه ولا يحصل على إجابة تزعجه بشدة، وقالت المرأة إن ابنها سيقول لها إنه "لا يستطيع أن يعيش هذه الحياة المجهولة" وهددها بالانتحار إذا لم تكشف عن اسم والده، وقالت إنها في البداية وبّخته لطرح الأسئلة ، لكنها في النهاية رضخت وأخبرته بالحقيقة، وبدلاً من الفزع ، تحول الابن إلى أكبر مؤيدين لها ، وأخبرها أنه يتعين عليها "خوض هذه المعركة وتلقين المتهمين درساً".، وأقنعها أنه إذا تحدثت عما حدث ، فربما يفعل المزيد من الناس ذلك أيضًا، وسيعزز ذلك قضيتهم وسيُعاقب المتهم، كما سيتم إرسال رسالة إلى المجتمع مفادها أنه لا يمكن إنقاذ أي شخص بعد ارتكاب جريمة."

وبتشجيع من ابنها ، عاودت المرأة زيارة شاه جهانبور في عام 2020 ، لكنها وجدت صعوبة في تسجيل قضية ضد المتهمين، مع رفض الشرطة تقديم شكواها لأنها كانت قديمة جدًا ، اتصلت بمحام. كان المحامي مترددًا أيضًا ، قائلاً إنه سيكون من الصعب محاربة قضية عمرها ثلاثة عقود تقريبًا، فقد تغيرت المنطقة التي عاشت فيها عندما كانت طفلة إلى درجة يصعب معها التعرف عليها - لم تستطع حتى العثور على منزلها القديم ولم يكن من الممكن تعقب المتهمين، وسألها المحامى "كيف يمكنك إثبات المكان الذي عشت فيه قبل ثلاثة عقود ، وهذا هو المكان الذي تعرضت فيه للاغتصاب؟".

قدم المحامي استئنافًا في المحكمة وبناءً على أوامر كبير قضاة الصلح القضائي في شاهجهانبور ، تم تسجيل قضية ضد المتهمين في مارس 2021، وقالت المرأة "لقد عثرت على المتهمين وتحدثت إليهم عبر الهاتف، و تعرفوا علي وسألوني عن سبب عدم وفاتي بعد". "قلت ، الآن حان دورك للموت."

على الرغم من تعقب المتهمين ، لم يكن هناك دليل على ربطهم بالجريمة. تقول الشرطة أن الأدلة جاءت الآن من اختبارات الحمض النووي التي أجريت في فبراير.

وقال شاه جهانبور ، كبير مفتشي الشرطة (SSP) ، إس أناند ، لشبكة "بي بي سي" "هذه القضية كانت غير متوقعة على الإطلاق. عندما تقدمت المرأة ورفعت قضية ، فوجئنا تمامًا. لكننا انتهزنا الفرصة وأخذنا عينات من الحمض النووي لابنها".

وقال المفتش دارمندرا كومار جوبتا ، الذي كان يحقق في القضية العام الماضي ، "قمنا بعد ذلك بجمع عينات من الحمض النووي من المتهمين وفحصناهم. وتطابق إحداها مع عينات الحمض النووي الخاصة بالابن".

في 31 يوليو ، تم القبض على أحد المتهمين ، ويوم الأربعاء ، قالت الشرطة إنها احتجزت الرجل الثاني أيضًا. ولم يعلق المتهمون بعد على المزاعم الموجهة إليهم.

تقول المرأة إنها تريد أن تلهم قصتها الآخرين للتقدم والإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدهم. "يجلس الناس في صمت. جلست أيضًا في صمت واعتقدت أن هذا ما كتب فى قدرى، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل. يجب أن نذهب إلى الشرطة حتى لا يتحمل أي شخص آخر ما يتعين علينا القيام به."