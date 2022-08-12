"تضامن الإسكندرية" تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ،إستلام الدفعة الخامسة من صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتسلمت الدفعة الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندريه، والتي قامت على الفور بتسليمها للإدارات الاجتماعية عن طريق مديري الإدارات إدارة شرق الاجتماع إدارة غرب الاجتماعية ادارة وسط وإدارة العجمي ،و قام مديري الإدارات بتسليم اللحوم الى اللجان المشكلة من الاداره وتوزيعها على الحالات المستحقة من حالات تكافل وكرامه،وذلك بكشف معتمد من وزاره التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،وتقوم لجنة من مديرية الأوقاف بمتابعة التوزيع في جميع الإدارات الاجتماعية عن طريق أئمة المساجد في كل منطقة.

من جهة أخرى، قامت المديرية بتوزيع وجبات ساخنة على أهالى قرية الغربانيات ببرج العرب ، تنفيذا لتعليمات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.