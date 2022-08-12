الداخلية تستجيب لسيدة لتنفيذ أحكام ضد طليقها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

استجابت الأجهزة الأمنية باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة لإلتماس إحدى السيدات لتنفيذ حكم قضائى بضم نجلتيها بالقاهرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية والإستجابة الفورية لإلتماسات المواطنين

وعلى خلفية ماتم تداوله عبر أحد البرامج الفضائية متضمناً مناشدة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح إحدى السيدات ضد طليقها (بدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) لضم نجلتيهما ، وتضررها من طليقها لإمتناعه عن تنفيذ حكم تسليم نجلتيهما لوالدتها "جدة الطفلتين" (ربة منزل – مقيمة بمحافظة الجيزة).

وبالفحص تبين أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من الشاكية بتضررها من طليقها سالف الذكر لذات السبب، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية باشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة.

من تحديد مكان المتهم بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبإستهدافه أمكن ضبطه وبرفقته الطفلتين .