لجان الأنشطة بنقابة مهندسين الإسكندرية تجتمع لبحث خطة العمل

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمعت عدد من لجان نقابة المهندسين بالإسكندرية، لبحث خطة العمل فى الفترة القادمة مع أعضاء اللجان.

واجتمعت لجنة الإسكان والمشروعات برئاسة المهندس صلاح حامد لمناقشة خطة الأعمال الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة، كما تم مناقشة أوضاع المشاريع القائمة و المقترحة، ومنها مشروع تطوير شبكة الكهرباء بنادي المهندسين بالإسكندرية تم تشكيل عدة لجان لمتابعة الأعمال خلال الفترة القادمة.

واجتمعت لجنة الدمغة الهندسية برئاسة المهندس محمد فتح الباب لمناقشة كيفية تنمية موارد النقابة من خلال الدمغة الهندسية بالتواصل مع جميع الهيئات والشركات لتحصيل الدمغة الهندسية والتي هى أحد موارد النقابة.

كما تمت مقترحات بالتواصل مع جميع الهيئات والشركات لعمل زيارات مع رئيس النقابة ورئيس لجنة الدمغة الهندسية، واجتمعت لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري لمناقشة أعمال اللجنة الفترة السابقة ومدى تأثير المبادرة القائمة بين لجنتي التدريب و العلوم الهندسية ولجنة الشباب علي حديثي التخرج.

وتمت مناقشة مقترحات زيادة أعداد الدورات المقدمة و تقديم دورات جديدة، وتم بحث التواصل مع العديد من الشركات والمؤسسات لتقديم خدمات لجنة التدريب والعلوم الهندسية وتم تقسيم المهام الخاصة باللجنة علي الأعضاء.