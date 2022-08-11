فوائد الليمون الحفاظ على ضغط الدم ودعم جهاز المناعة

نهير عبد النبى

لا تفكر عادة فى قضم شريحة من الليمون أو مصها، وذلك بسبب الطعم الحامض، وهناك مجموعة من الطرق الأخرى لدمج الليمون فى نظامك الغذائى مثل عصير الليمون، ويمكن أن يكون له بعض الفوائد إذا تم تناوله باعتدال، وفى التقرير التالى سنوضح ما يفعله الليمون لجسمك، إيجابًا وسلبًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

دعم جهاز المناعة

يعد فيتامين C من المغذيات الدقيقة الأساسية التى تساعد فى الدفاع عن نظام المناعة الطبيعى والتكيف من خلال دعم الوظائف الخلوية المختلفة، وقالت خبيرة التغذية الأمريكية لورين مانكر إن تناول الليمون يمكن أن يمنح جسمك دفعة فيتامين سي.

منع تكوين الحصوات

حامض الستريك الموجود فى الليمون يمكن أن يؤثر على درجة حموضة البول، ما يجعل نمو حصوات الكلى أقل احتمالا، ووفقًا لهارفارد هيلث، يحتوى الليمون على سترات - ملح فى حامض الستريك - وهذا يرتبط بالكالسيوم ويساعد على منع تكون الحصوات.

وتشير هارفارد هيلث أيضًا إلى أن الدراسات أظهرت أن شرب نصف كوب من عصير الليمون المركز المخفف فى الماء كل يوم يمكن أن يزيد من سترات البول ومن المحتمل أن يقلل من مخاطر حصوات الكلى . يمكنك أيضًا شرب عصير ليمونتين.

الحفاظ على ضغط الدم

يحتوي الليمون على مادة الفلافونويد التي تسمى هسبريدين hesperidin ، وهي مادة كيميائية نباتية توجد عادة في ثمار الحمضيات، ويمكن أن يكون هيسبيريدين مفيدًا لأمراض الأوعية الدموية مثل البواسير والدوالي وضعف الدورة الدموية، ويحتمل أن يساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل الالتهاب والحفاظ على ضغط دم صحي .

تآكل الأسنان

على الرغم من أنه يأتي بالعديد من الفوائد إلا أن عصير الليمون شديد الحموضة، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه إلى تسوس مينا الأسنان بمرور الوقت، ويمكن أن تؤدي الحموضة المفرطة على أسنانك إلى تآكل الأسنان.

تآكل الأسنان هو الفقد الكيميائي لمواد الأسنان المعدنية، وينتج عن التعرض لأحماض غير مشتقة من بكتيريا الفم ، والتي تعرف أيضًا باسم ثمار الحمضيات ، إذا كنت تعاني من آلام في الأسنان وآلام خاصة عند تناول الطعام أو حساسية الأسنان، ففكر في تغيير عادات الأكل والشرب.