أطعمة تحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة.. منها الليمون

كتب – حسام الشقويرى

يلعب الطعام دورًا مهمًا في إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم، وإذا نظرت حولك، ستجد أن ارتفاع الكوليسترول هو أحد أكثر الحالات شيوعًا، وهناك نوعان من الكوليسترول في جسم الإنسان - HDL (الكوليسترول الجيد) و LDL (الكوليسترول الضار)، وعندما يرتفع مستوى LDL ، فإنه يؤثر على صحة قلبنا، هذا هو السبب في أن الخبراء يقترحون مراقبة مستويات الكوليسترول لدينا من أجل حياة صحية.

وذكرستيفن كوبيكي ، طبيب القلب ومدير عيادة عدم تحمل الستاتين في Mayo Clinic ، بحسب موقع food.ndtv أن استخدام الطعام كنهج طبي "يوسع الخيارات للمهنيين الطبيين والمرضى ،

وإليك 4 أطعمة يومية لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم:

1. الشاي الأخضرالشاي مصدر غني لمادة البوليفينول، "يحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض كوليسترول LDL ولكن أيضًا بزيادة كوليسترول HDL."

2. الليمون (أو أي فاكهة حمضية) مليء بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتقليل التهاب الجسم. وفقًا لكتاب "Healing Foods" "تحتوي ثمار الحمضيات على الهسبريدين ، والذي يمكن أن يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم والبكتين (الألياف) ومركبات الليمونويد، ويمكن لهذه العوامل أن تبطئ تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وتقليل" غير الصحية "(LDL). ) الكولسترول في الدم، كما يمكن لمضادات الأكسدة الفلافون أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لدى النساء.

3. السبانخ مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، هى أحد الأطعمة المشهورة في مطبخنا وتساعد صحتنا العامة. وفقًا للخبراء، تحتوي السبانخ على الكاروتينات المعروفة بخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

4 - الجوز حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي غني بالجوز يمكن أن يكون فعالاً في إنقاص الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول. ووجد البحث أيضًا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الجوز ، والذي يتكون أساسًا من الدهون المتعددة غير المشبعة ، يؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات صحة القلب أيضًا.