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زابوروجيا: الدفاع الجوى الروسية صد جميع المحاولات الأوكرانية لقصف المدينة

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:51 ص
زابوروجيا: الدفاع الجوى الروسية صد جميع المحاولات الأوكرانية لقصف المدينة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد عضو مجلس الجيش المدني بمقاطعة زابوروجيا الموالي لموسكو، فلاديمير روجوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت جميع المحاولات، التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيرة هجومية ومدفعية ثقيلة على مدينة "إنرجودار" ومحطة زابوروجيا للطاقة النووية ليلاً وصباح اليوم الخميس.

 

وقال روجوف في قناته على "تلجرام" بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، "إنهم يحاولون قصف "إنرجودار" منذ مساء أمس الأربعاء ومعظم الليل واليوم منذ الصباح".

وأضاف "كانوا يحاولون أيضا الهجوم على المدينة السلمية ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيا باستخدام الراجمات والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيا"، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي الروسي صد جميع هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة بإسكات مواقع إطلاق النيران بضربات مضادة.

 


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