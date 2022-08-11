روسيا: وصول وحدات قوات خاصة من 4 دول لبيلاروسيا للمشاركة بمسابقة ألعاب الجيش الدولية

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخمس:"أن وحدات القوات الخاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران وصلت إلى مطار (بارانوفيتشي) في جمهورية بيلاروسيا على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري التابع للقوات الجو- فضائية الروسية؛ للمشاركة في منافسات بولار ستار 2022 الدولية".

وأشار البيان إلى أن المشاركين سيقومون بإظهار مهاراتهم في مختلف مراحل المسابقات، بما فيها اقتحام مبنى به رهائن والعمل الدقيق كجزء من مجموعة.

وتقام المنافسة الدولية "بولار ستار" بين وحدات القوات الخاصة على أراضي بيلاروسيا في ميدان تدريب "بريستسكا" في الفترة من 14 إلى 26 أغسطس كجزء من ألعاب الجيش الدولية الثامنة ويشارك فيها فرق من القوات المسلحة من ست دول،هي (روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا والسودان وإيران وأوزبكستان) وسيقام حفل افتتاح المسابقة في 14 أغسطس الجاري.