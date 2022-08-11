حى الدقى يرفع 466 إشغال طريق ويزيل أكشاك مخالفة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى بالجيزة، حملة لرفع الإشغالات ، تحت اشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي والمقدم عمرو سالم رئيس شرطة مرافق الدقي وقوه التأمين من افراد الشرطة، أسفرت الحمله عن رفع 466 اشغال من المقاهي والمحلات المخالفة.

كما تم رفع حواجز انتظار السيارات المخالفه مع تحرير غرامات فوريه للمخالفين، وتم تنفيذ 8 قرارت ازاله لمدرجات فاكهة واكشاك مخالف لانتهاء الترخيص، بشوارع " النور و التحرير وسليمان جوهر والسودان ومحي الدين ابو العز"، وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وكان حى الدقى نفذ حملات مكبرة علي مدار الاسبوع لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباكيات المقامه بالمخالفة بسويقه الدقي العشوائية بشارع السودان بجوار مزلقان ناهيا بحي الدقي وذلك بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق وجاءت الأعمال بموجب تقرير إدارة الحماية المدنية الذى افاد بوجود خطورة داهمة على المنطقة لعدم توافر اشتراطات الامن والسلامه بالباكيات نظراً لموقع السويقة حفاظا على السلامه العامة.