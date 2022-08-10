الجيزة تزيل محال وأكشاكا وتعديات بالمنشية والكيت كات وإمبابة والطالبية

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محافظة الجيزة على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الجهود جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التى تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين و الأسواق العشوائية

وتابع اللواء أحمد راشد جهود حى شمال الجيزة وشرطة المرافق فى تنفيذ حملة مكبرة بقطاع إمبابة بمنطقة الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد والتى أسفرت عن إزالة 12 كشك وفاترينة مقامه بالمخالفة بنهر الطريق ورفع 350 حالة اشغال ثابتة ومتحركة .

وفى حى الهرم شهدت منطقة المنشية إزالة كامله لمحال وبروزات مقامة بالمخالفة بدون ترخيص بجوار مسجد المدينه الى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق وإحكام الرقابه على المحال ومراجعه التراخيص بالاضافة الى شن حملات بقطاع هضبة الاهرام على المقاهى الكافيهات فى شارع الضغط العالى بمناطق ( س , م , ه ) اسفرت عن رفع 1112 حاله اشغال وتعدى على الطريق.

وفى حى جنوب الجيزة أسفرت الحملات التمشيطبة عن رفع 800 حاله اشغال للمحال التجارية والباعه الجائلين بشوارع الجامعه ويافع بن يزيد و براده وربيع الجيزى والمجزر الآلى والمدرسه بالمنيب وميدان الجيزة وشارع الجامعة ومتفرعاتها ساهمت فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة .

وقام حى العجوزة بتنفيذ حملات بقطاع أرض اللواء أسفرت عن رفع 313 حالة إشغال متنوعة بالإضافة إلى إزالة تعديات الباعة الجائلين و الحواجز الحديدية التى تعوق الحركة المرورية بشوارع الصفطاوى واسماعيل الشاهد و مطلع المعتمدية من ترعة المجنونة و حرم الدائرى الى جانب قيام حى الوراق برفع حالات الاشغال للمنشأت التجارية بشوارع أبناء سوهاج و الغاز و التل .

وفى مركز العياط تم رفع 218 حالة اشغال وتحرير 5 قرارات غلق وتشميع وتحرير 35 محضر اشغال طريق بالإضافة الى قيام حى بولاق الدكرور بتحرير 76 محضر للمحلات العامه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع 684 حاله اشغال للباعة والمنشآت التجارية والمقاهى .

وفى حى الطالبية تم تنفيذ اكبر حملات رفع للإشغالات بإجمالى 1000 حالة إشغال وشيشة من المقاهى والمحال وإزالة للتعديات والبروز والاعلانات المخالفة بقطاعات الحى ، وفى مركز ومدينة البدرشين تم كلبشة السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بالانتظار الخاطئ بشارع النيل السعيد .

وقد كلف محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باستمرار جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام وتوفير حرم امن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط .

واشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الاجهزة الامنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق فى تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتعديات .



حملة إزالة الإشغالات



إزالة الإشغالات بإمبابة



جانب من الحملة



