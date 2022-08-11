التحفظ على لحوم مذبوحة خارج المجزر فى حملة بمدينة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أشرف السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اللواء سامي علام، على حملة لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف، بحضور هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية، ونادي مرداش، نائب رئيس المدينة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى العلاج الحر والأغذية بالصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين ومباحث التموين.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لوجود مخالفات تموينية، والتي تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وإصدار فواتير غير قانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم بدون بيانات، والذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.