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اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: سرقنها من ربة منزل بأسلوب المغافلة

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:00 ص
اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: سرقنها من ربة منزل بأسلوب المغافلة مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها بمنطقة الجمالية، اعترفوا بالحصول على المضبوطات من ربة منزل مقيمة بمدينة نصر بأسلوب المغافلة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ورد معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم لبيعها بدون فواتير.

بالإنتقال والفحص باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبط الشخص المشار إليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته بعض المشغولات الذهبية.. وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات أقر بتحصله عليها من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخيرة، وبمواجهتها أيدت ما سبق واتهمتهم بالسرقة،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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الجمالية

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عقوبة السرقة

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