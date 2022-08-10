اليوم السابع
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بدء التشغيل التجريبى وإطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا بسوهاج.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:41 ص
بدء التشغيل التجريبى وإطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا بسوهاج.. صور بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا
سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن بدء التشغيل التجريبى وإطلاق التيار الكهربائى لمحطة مياه بيت علام التى يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولى للتنمية المحلية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه جارى إستكمال اعمال الموقع العام.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة مشروعات البنك الدولى للتنمية المحلية أن محطة مياه بيت علام تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وأن المشروع يضم مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية والتى تشمل الخزان الأرضي وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأه ومبني توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 متر وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 متر وقطر 450 مم.

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (1)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (1)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (2)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (2)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (3)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (3)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (4)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (4)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (5)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (5)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (6)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (6)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (7)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (7)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (8)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (8)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (9)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (9)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (10)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (10)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (11)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (11)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (12)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (12)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (13)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (13)

 

بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (14)
بدء التشغيل التجريبى واطلاق التيار لمحطة مياه بيت علام بجرجا (14)

 


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