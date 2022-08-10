اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
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إغلاق 5 محلات مخالفة وتحرير 35 محضر إشغال ورفع 218 تعديا على الطريق بالعياط

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:22 ص
إغلاق 5 محلات مخالفة وتحرير 35 محضر إشغال ورفع 218 تعديا على الطريق بالعياط حملة إزالة الإشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعه الجائلين وإزالة التعديات للمحال ، أسفرت الحملة عن رفع 218 حالة إشغال وتحرير 5 قرارات غلق وتشميع وكذا تم تحرير 35 محضر اشغال طريق بمتابعة من محمود فؤاد رئيس المركز. 
 
جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطريق العام 
 
وفى السياق تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الأعمال الإنشائية لمشروع سوق العياط الحضاري، حيث وجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبني السوق الجديد والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.
 
 

العياط الباعة الجائلين

الجيزة

سوق العياط

حملة إزالة الإشغالات



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