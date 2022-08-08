محافظة الجيزة ترفع إشغالات شوارع ترعة الزمر وناهيا ببولاق الدكرور

كتب سيد الخلفاوى

شن حى بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبد الله نور، حملات بالتعاون مع شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط بشوارع ترعة الزمر و ناهيا ورفع كافة ال اشغالات والباعة الجائلين وكافة التعديات على الطريق العام.

وفى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، واصل رجال قطاع النظافة والتجميل ببرطس، الأعمال ليلاً لرفع كفاءة النظافة بمحيط السكة الحديد بنطاق المركز.

و تم رفع تجمعات القمامة ورفع كافة المخلفات داخل خط السكة الحديد بالقيراطيين _برطس بحمولة {60 طن تقريباً} ورفع كفاءة محيط منطقة محطة قطار برطس وبطول خط السكة الحديد بنطاق الوحدة، وجاري العمل المستمر للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم.