اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمعاينة المبانى المجاورة لعقار الشرابية المنهار

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:46 م
محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمعاينة المبانى المجاورة لعقار الشرابية المنهار عقار الشرابية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الشرابية المنهار، مع معاينة العقارات المجاورة، ومدى تأثرها من الانهيار، وبحث أسباب ذلك، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.
 
وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تلقت محافظة القاهرة بلاغا بانهيار العقار، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، ترافقها الأجهزة المعنية من حي الشرابية ومحافظة القاهرة.
 
وتلقت، أمس الأحد، غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بانهيار منزل مكون من أرضى وطابقين بمنطقة العزب في الشرابية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتبين وفاة 3 أشخاص بسبب سقوط سقف على الطابق الأرضى داخل المنزل، وتم نقلهم إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة بمحافظة القاهرة لإزالة آثار الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة.
 

 


عقار الشرابية

الشرابية

انهيار عقار

القاهرة



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