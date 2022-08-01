قديروف: السبب الأكيد للصراع بين صربيا وكوسوفو هو التحريض الخارجى من "الناتو"

وقال قديروف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إن كتلة (الناتو) برمتها تحاول إفساد البلدان ذات القيم التقليدية وتحويلها إلى مجموعة من الأشرار ذوي الغرائز الحيوانية بلا دين أو شرف، داعيا في الوقت ذاته الصرب وألبان كوسوفو إلى التفكير في مستقبلهم، والتعايش في وئام بين الأديان والجنسيات المختلفة.

وشهد اليومان الماضيان توترا على الحدود بين دولة صربيا، وكوسوفو المعلنة من طرف واحد، في ظل رغبة السلطات في كوسوفو تنفيذ خطة بريشتينا، التي تقضي بمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة من العاصمة الصربية بلجراد.

وأغلقت قوات في كوسوفو أمس الطريق إلى صربيا، بعد سماع دوي صافرات الإنذار على الحدود بين البلدين، حيث أقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في بعض المناطق.

ورغم ذلك، نفت وزارة الدفاع الصربية، تجاوز قواتها الخط الفاصل نحو كوسوفو.